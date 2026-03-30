GUIDONIA – “Walk for the cure”: passeggiata solidale per la ricerca sul tumore al seno

Domenica 19 aprile 2026, dalle ore 08:30 Piazza dei Caduti di Nassiriya a Guidonia si trasformerà per la seconda volta nel Pink Point perché torna “Walk for the Cure – Guidonia in Rosa”, l’evento solidale organizzato con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio a favore dei progetti Komen Italia e sulla ricerca sul tumore al seno.
Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 persone e ha permesso di raccogliere 12.225 euro a sostegno dei progetti di Komen Italia e della ricerca sul tumore al seno, la manifestazione si prepara a vivere una seconda edizione ancora più coinvolgente.
«L’anno scorso è stato sorprendente: la nostra comunità è scesa in strada con il cuore aperto, dimostrando quanto sia forte il valore della solidarietà.
Abbiamo costruito una rete che non si è mai fermata e che oggi ci permette di ripartire con ancora più entusiasmo», dichiarano gli organizzatori.
L’iniziativa, ideata nel 2025 da Mirko Boemi e Anna Bonato, direttori artistici di Mab Studio ASD Guidonia e realizzata in collaborazione con Didi Sport Guidonia.
Un evento tra solidarietà, arte e partecipazione
Al centro della giornata, una passeggiata solidale di circa 4 chilometri, ampliata rispetto alla prima edizione, pensata come un’esperienza immersiva tra arte, musica e condivisione.
Per l’occasione, Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia) si trasformerà in un vero e proprio Pink Point, cuore pulsante dell’evento.
Le vie del centro cittadino si tingeranno di rosa grazie al coinvolgimento dell’Associazione Commercianti, in un grande abbraccio collettivo a sostegno di Komen Italia, organizzazione impegnata dal 2000 nella lotta ai tumori al seno e nella tutela della salute delle donne.
Il Pink Point sarà uno spazio dedicato a salute, prevenzione e sport, con la presenza di professionisti del settore, ma anche un luogo di incontro e intrattenimento.
La giornata si concluderà con il concerto live “Combattente”, con i giovani ballerini di Mab Studio e le performance di Alessandra Filippi, Serena Bernadette Mastrosimone, Corinne Di Giacomo, Valentina Naselli, Luca Giubilei, Virgilio Avosani e Mirko Boemi, che presenterà il brano inedito “Rosax4”, dedicato alle donne in rosa e a Komen Italia.
Programma
- Ore 08:30 – Apertura Pink Point
Accoglienza partecipanti, ultime iscrizioni, ritiro T-shirt, presentazione dei professionisti
della salute, prevenzione e sport
- Ore 10:00 – Cerimonia di apertura
- Ore 10:30 – Partenza della camminata solidale
- Ore 12:00 – Cerimonia di chiusura e concerto live “Combattente”
Il percorso
Il corteo in rosa partirà da via Roma a fianco di Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia) salirà per Viale Leonardo da Vinci, Via Chiorboli, Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, Via Adorno Camarotta, Piazza Giacomo Matteotti, Via Vincenzo Lunardi, Via Umberto Maddalena, Viale dell’Unione, Stazione Ferroviaria Guidonia Montecelio, Via Augusto Bordin, Via Cecilia Metella, Via Roma fino al rientro dove tutto è iniziato in Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia)
Come partecipare
“Walk for the Cure” è un evento inclusivo, aperto a tutti: famiglie, giovani e adulti.
La partecipazione prevede una donazione minima di 10 euro a favore di Komen Italia.
A ogni iscritto verrà consegnata la T-shirt ufficiale dell’evento, da indossare durante la camminata.
Sarà possibile iscriversi fino al 19 aprile presso i partner aderenti all’iniziativa (scoprile dal nostrocanale ufficiale instagram “Guidonia in Rosa”) oppure direttamente il giorno dell’evento nel punto di accoglienza posizionato nella zona palcoscenico di Piazza Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia)
“Walk for the Cure – Guidonia in Rosa” è molto più di una passeggiata: è un gesto concreto di solidarietà, un momento di condivisione e un’occasione per camminare insieme verso un futuro fatto di prevenzione, consapevolezza e speranza.
Contatti e aggiornamenti
Per rimanere aggiornati: Instagram “Guidonia in Rosa” Email: guidoniainrosa@gmail.com