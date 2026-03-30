GUIDONIA – “Walk for the cure”: passeggiata solidale per la ricerca sul tumore al seno

Domenica 19 aprile 2026, dalle ore 08:30 Piazza dei Caduti di Nassiriya a Guidonia si trasformerà per la seconda volta nel Pink Point perché torna “Walk for the Cure – Guidonia in Rosa”, l’evento solidale organizzato con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio a favore dei progetti Komen Italia e sulla ricerca sul tumore al seno.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 persone e ha permesso di raccogliere 12.225 euro a sostegno dei progetti di Komen Italia e della ricerca sul tumore al seno, la manifestazione si prepara a vivere una seconda edizione ancora più coinvolgente.

«L’anno scorso è stato sorprendente: la nostra comunità è scesa in strada con il cuore aperto, dimostrando quanto sia forte il valore della solidarietà.

Abbiamo costruito una rete che non si è mai fermata e che oggi ci permette di ripartire con ancora più entusiasmo», dichiarano gli organizzatori.

L’iniziativa, ideata nel 2025 da Mirko Boemi e Anna Bonato, direttori artistici di Mab Studio ASD Guidonia e realizzata in collaborazione con Didi Sport Guidonia.

Un evento tra solidarietà, arte e partecipazione

Al centro della giornata, una passeggiata solidale di circa 4 chilometri, ampliata rispetto alla prima edizione, pensata come un’esperienza immersiva tra arte, musica e condivisione.

Per l’occasione, Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia) si trasformerà in un vero e proprio Pink Point, cuore pulsante dell’evento.

Le vie del centro cittadino si tingeranno di rosa grazie al coinvolgimento dell’Associazione Commercianti, in un grande abbraccio collettivo a sostegno di Komen Italia, organizzazione impegnata dal 2000 nella lotta ai tumori al seno e nella tutela della salute delle donne.

Il Pink Point sarà uno spazio dedicato a salute, prevenzione e sport, con la presenza di professionisti del settore, ma anche un luogo di incontro e intrattenimento.

La giornata si concluderà con il concerto live “Combattente”, con i giovani ballerini di Mab Studio e le performance di Alessandra Filippi, Serena Bernadette Mastrosimone, Corinne Di Giacomo, Valentina Naselli, Luca Giubilei, Virgilio Avosani e Mirko Boemi, che presenterà il brano inedito “Rosax4”, dedicato alle donne in rosa e a Komen Italia.

Programma

Ore 08:30 – Apertura Pink Point Accoglienza partecipanti, ultime iscrizioni, ritiro T-shirt, presentazione dei professionisti della salute, prevenzione e sport

Ore 10:00 – Cerimonia di apertura

Ore 10:30 – Partenza della camminata solidale

della camminata solidale Ore 12:00 – Cerimonia di chiusura e concerto live “Combattente”