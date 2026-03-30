SANT’ANGELO ROMANO – Domani Borgo senza acqua per 11 ore

Acea Ato2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, martedì 31 marzo dalle ore 07:00 alle 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Sant’Angelo Romano.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Palombarese (da via San Paolo a via Montardone), via San Paolo, via della Selva, via Cavour, via Giovanni Gentile, via Campea, via Pirandello, via Osteria Nuova, via Quasimodo, via delle Pozzera, via Leonardo da Vinci, via Michelangelo Buonarroti, via Collelungo, via Quarticciolo, via Genziana, via Montardone, via Guttuso, via de Chirico, via Ripelle, via Colle Mannarino, via Piedimonte, via Bologna, via Tevere, via Adige, via Piave, via Tagliamento, zone limitrofe.
Sarà disponibile un servizio di rifornimento con autobotti: due in stazionamento rispettivamente in via Palombarese ang. via Giacomo Leopardi e via Palombarese 41 ed una con attacco diretto al contatore della Casa di Riposo “La Gardenia” in via Palombarese, km. 29.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.