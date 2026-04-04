GUIDONIA – In bici dalla vecchia alla nuova stazione ferroviaria: via al progetto

La Città di Guidonia Montecelio inizia l’iter per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la vecchia e la nuova stazione ferroviaria.

Lo stabilisce la determina numero 17 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata giovedì 19 marzo dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo.

Con l’atto vengono affidati i “Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione” all’Architetto Roberto Simonelli di Villalba di Guidonia per un totale lordo complessivo di 60.669 euro e 55 centesimi.

Il contratto prevede che il professionista consegni il servizio nel termine di 30 giorni.

L’opera consentirà di collegare, nello specifico, l’attuale stazione di piazza Francesco Baracca a Guidonia alla nuova stazione ferroviaria in corso di realizzazione a Colle Fiorito.

La nuova pista è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito con la Legge 179/2022 per un importo pari a 999.233,65 euro.

Infatti l’11 settembre 2025 l’Ufficio Urbanista comunale guidato dall’assessore Paolo Ruggeri e diretto dal Dirigente Paolo Caracciolo ha richiesto l’accesso al fondo, presentando il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione della pista ciclabile e il 20 gennaio 2026 il Ministero ha comunicato l’ammissione al finanziamento.

L’amministrazione comunale si è impegnata al rispetto del termine previsto per il completamento dell’opera con tanto di certificato di ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2026.