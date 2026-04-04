TIVOLI – “Le avventure di Tiburto Tiburtino”: un fumetto sulla storia del fondatore della città

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 10,30, alle Scuderie Estensi di Tivoli, verrà presentato “Le avventure di Tiburto Tiburtino”, primo flip-over book illustrato della città, opera di Francesco Boanelli (autore delle storie), Gian Marco De Angelis (illustratore) e Anna Maria Panattoni (autrice della versione in dialetto), realizzata grazie al prezioso sostegno di ASA Tivoli S.p.A..

Tre racconti, usciti dalla penna di un archeologo, conciliano mito, dati storici e fantasia, mentre la creatività di un giovanissimo illustratore dà vita al fondatore eponimo dell’antica Tibur: Tiburto ora ha una sua identità, cavalca le epoche e propone un insolito approccio alla storia locale.

Nelle pagine del volume, infatti, l’Italiano e il vernacolo si incontrano per rileggere, in due prospettive diverse, un’unica città senza tempo.

“Le storie che leggerete sono scritte in italiano, ma – a testa in giù – potrete leggerle anche nella versione in dialetto tiburtino –, perché una città si racconta meglio nella sua lingua, nell’idioma che le appartiene dalle origini, che i padri hanno trasmesso ai figli in una tradizione millenaria”, così la prefazione descrive la proposta editoriale.

L’originale progetto, con dosata leggerezza, rappresenta una sfida alla conoscenza tradizionale e apre le porte ai giovani, sostenendo valori e stimolando – in modo divertente – la curiosità dei piccoli, ma strizzando l’occhio alle conoscenze già acquisite dagli adulti.

“Il progetto Tiburto Tiburtino si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla comunità e, in particolare, alle nuove generazioni – dichiara il dottor Emilio Engst, ex Direttore Generale di ASA Tivoli S.p.A. –. Attraverso un linguaggio accessibile e innovativo, l’iniziativa consente di avvicinare i più giovani alla storia della città, creando al contempo le condizioni per sviluppare, in prospettiva, contenuti legati all’educazione ambientale, alla sostenibilità e alla diffusione di buone pratiche, in coerenza con la mission aziendale”.

“Una società pubblica è chiamata a contribuire non solo alla qualità dei servizi, ma anche alla crescita culturale del territorio – dichiara l’Amministratore Unico di ASA Tivoli S.p.A. Francesco Girardi –. In questa direzione, Tiburto Tiburtino rappresenta un progetto capace di valorizzare l’identità locale attraverso strumenti contemporanei, rafforzando il rapporto tra istituzioni, comunità e patrimonio storico”.

L’iniziativa, inserita nel palinsesto delle iniziative del 3241° Natale di Tivoli, propone una visione originale, rivolta al futuro, in grado di promuovere progettualità, linguaggi e pratiche culturali tali da attivare partecipazione, innovazione, iniziative di solidarietà e di cura dei luoghi.

APPUNTAMENTO

SABATO 11 APRILE 2026, ORE 10:30, nella sala conferenze delle SCUDERIE ESTENSI, Piazza Garibaldi – TIVOLI

Ingresso libero