GUIDONIA – Pino pericolante in via Tiburtina: strada chiusa

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 3 Aprile 2026

Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco

Traffico bloccato sulla via Tiburtina tra Guidonia Montecelio e Tivoli a causa di un albero di alto fusto pericolante.

Secondo una nota del comando provinciale dei vigili del fuoco, la sala operativa ha inviato a Ponte Lucano diverse squadre dei distaccamenti di Tivoli, Nomentano con l’Autoscala e l’auto gru della Rustica per un pino pericolante all’altezza dell’intersezione con via Giuseppe Garibaldi, strada d’accesso a Villanova di Guidonia.

Attualmente è chiusa temporaneamente la strada consolare Tiburtina al KM 26 fino a cessate operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Sul posto la Polizia Locale.

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