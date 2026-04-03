GUIDONIA – Pino pericolante in via Tiburtina: strada chiusa

Traffico bloccato sulla via Tiburtina tra Guidonia Montecelio e Tivoli a causa di un albero di alto fusto pericolante.
Secondo una nota del comando provinciale dei vigili del fuoco, la sala operativa ha inviato a Ponte Lucano diverse squadre dei distaccamenti di Tivoli, Nomentano con l’Autoscala e l’auto gru della Rustica per un pino pericolante all’altezza dell’intersezione con via Giuseppe Garibaldi, strada d’accesso a Villanova di Guidonia.
Attualmente è chiusa temporaneamente la strada consolare Tiburtina al KM 26 fino a cessate operazioni di bonifica e messa in sicurezza.
Sul posto la Polizia Locale.