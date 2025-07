PALOMBARA SABINA - Il Comune cerca partner per gestire Castello Savelli

E’ un simbolo del territorio e uno dei monumenti più significativi della Regione Lazio, sia per il suo valore storico che per il suo potenziale come polo culturale e artistico.

Eppure il Castello Savelli di Palombara Sabina soffre di una parziale fruibilità e di un’insufficiente promozione a livello locale e regionale.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di cercare un partner per la sua gestione.

Lo stabilisce la delibera numero 66 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata lunedì 7 luglio dalla giunta guidata dal sindaco e deputato Alessandro Palombi.

Col provvedimento viene dato indirizzo ai Responsabili dei servizi Cultura e Patrimonio di predisporre un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di soggetti interessati a costituire un partenariato pubblico-privato o altra idonea forma di gestione per la valorizzazione e utilizzo di porzioni del “Castello Savelli”.

L’obiettivo è valorizzare in maniera efficiente ed omogenea il Castello nella sua interezza, anche affidando a più soggetti, distinti tra loro, la gestione di diverse zone della dimora storica, immediatamente fruibili.

L’assegnazione avverrà a seguito di valutazione comparativa delle proposte progettuali pervenute, secondo criteri di rilevanza culturale, sostenibilità economica, compatibilità con la tutela del bene e impatto sul territorio.

La giunta è convinta che la riqualificazione del Castello rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare il patrimonio culturale della Sabina e dell’intera regione Lazio.

Il progetto non solo restituirebbe alla comunità un luogo di grande importanza storica e artistica, ma creerebbe anche un volano di sviluppo culturale ed economico per il territorio.

Tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, come bene culturale di straordinario pregio storico-artistico, dal 20 ottobre 2020 il Castello Savelli è stato inserito nell’aggiornamento della “Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio , parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.

Il complesso storico rappresenta la fondamentale memoria storica per i cittadini, unico nel suo genere, sorto a partire dall’alto Medioevo sul Colle dove attualmente sorge il centro storico di Palombara Sabina.