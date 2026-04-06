ROMA EST – Investito sulle strisce, Mattia Rizzetti muore a 16 anni

Tragico incidente stradale nella notte di Pasqua a Casal Monastero, estrema periferia Est di Roma.

A perdere la vita all’alba di ieri, domenica 5 aprile, è stato Mattia Rizzetti, studente di 16 anni, attuale calciatore della squadra Allievi Under 17 della “Roma City FC” ed ex attaccante della “Asd Tor Lupara”.

La dinamica del tragico incidente stradale è al vaglio della Polizia di Roma Capitale

Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Roma Capitale, il fatto è avvenuto verso la mezzanotte tra sabato 4 e domenica 5 aprile in via Ratto delle Sabine, zona San’Alessandro, la strada parallela al Grande Raccordo Anulare che collega Tiburtina e Nomentana.

Pare che Mattia stesse attraversando la strada sulle strisce, quando – per cause in corso di accertamento – è stato travolto da una Peugeot 208 condotta da un 19enne italiano.

Le condizioni del 16enne sono apparse subito disperate, il ragazzo è stato trasportato su un’ambulanza del 118 all’ospedale Sant’Andrea dove purtroppo è deceduto.

Il conducente 19enne è stato accompagnato al policlinico Tor Vergata dove è stato sottoposto ai test per accertare eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

La dinamica del tragico incidente stradale è al vaglio degli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia di Roma Capitale.

Il post di cordoglio espresso dalla “Asd Tor Lupara” per la morte di Mattia Rizzetti

Nato nel 2009, per tre stagioni e fino a giugno 2025 Mattia Rizzetti aveva giocato come attaccante nelle giovanili provinciali Under 14, Under 15 e Under 16 della “Asd Tor Lupara”.

La società guidata da Donato Olivieri ha espresso cordoglio e vicinanza sulla pagina Facebook ufficiale della Asd.

“Avevi solo diciassette anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te.

Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tre anni passati con noi nella categoria 2009, tante emozioni, tante gioie, tanti ricordi.

Il presidente Donato Olivieri, il vice presidente Gina Tattilo, tutta la dirigenza, gli istruttori, i tesserati si stringono attorno a papà Sergio e mamma Valentina per la grave perdita.

Riposa in pace Mattia”.

Il post di cordoglio espresso dalla “Roma City FC”

Da settembre 2025 Mattia giocava nella squadra Allievi Under 17 della “Roma City FC” che ha egualmente espresso vicinanza sulla pagina Facebook ufficiale della Asd.

“Il presidente Tonino Doino, il vice presidente Paolo Doino e ogni singolo tesserato e membro del Roma City FC si stringe attorno alla famiglia del nostro Mattia Rizzetti, calciatore della formazione Under 17, scomparso questa mattina a seguito di un tragico incidente nella notte.

Non esistono parole per descrivere questo momento di assoluto dolore.

Possiamo solo raccoglierci in silenzio attorno ai familiari con affetto e rispetto.

Ciao MATTI, riposa in pace”.