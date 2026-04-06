TIVOLI – “Pippo”, domani i funerali del leggendario paninaro

Si terranno domani, martedì 7 aprile, alle ore 11,30, nella chiesa del Santissimo Salvatore, a Villa Adriana, i funerali di Pippo La Rosa, per tutti “Pippo”, lo storico ristoratore di Tivoli scomparso ieri mattina, domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, all’età di 81 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Pippo La Rosa, lo storico paninaro di Tivoli scomparso ieri all’età di 81 anni

Stamane, lunedì 6 aprile, il feretro sarà esposto presso la camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Da ieri mattina sui Social migliaia di persone hanno lasciato un pensiero in ricordo dei quasi 50 anni di attività della storica panineria di via San Valerio, nel Centro storico della “Superba”.

Pippo La Rosa è stato infatti il ristoratore più famoso in tutta la provincia per i suoi mega panini.

Dagli anni Ottanta a oggi è stato un punto di riferimento di migliaia di clienti arrivati da ogni città per assaggiare le sue specialità che hanno richiamato intere comitive di ragazzi ma anche coppie e famiglie pronte a fare la fila per ore, in piedi e di notte, pur di gustare uno dei panini di Pippo.

Un’attività gestita insieme alla moglie Fausta e al figlio Massimo, prematuramente scomparso a gennaio 2023 all’età di 52 anni ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Pippo con la moglie Fausta e il figlio Massimo insieme all’ex sindaco Sandro Gallotti e all’ex assessore Riccardo Luciani In occasione dei trent’anni di attività l’allora sindaco di Tivoli Sandro Gallotti e l’assessore alla Cultura Riccardo Luciani consegnarono a Pippo una targa ricordo nell’ambito di una festa in piazza con centinaia di persone accorse per far gli auguri ad un commosso paninaro al quale per l’occasione fu fatta indossare una fascia tricolore come riconoscenza per il lavoro svolto che ha dato un’immagine positiva di Tivoli ben oltre i confini tiburtini.

Ieri la figura di Pippo La Rosa è stata ricordata anche dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

“Sono nato nel 1968 – ha scritto in un comunicato Innocenzi – e, come tutti i Tiburtini della mia generazione, Pippo non era solo una il gestore di una panineria.

Era un’istituzione, nel senso massimo del termine. Una persona che fungeva da aggregatore della Comunità, capace di ritrovarsi davanti al suo locale per stare insieme, stando a lungo in fila pur di assaporare, a fine serata, uno dei suoi panini. Da Pippo a Tivoli si sono formati ricordi e legami che, a distanza di tempo, ancora conserviamo. La sua scomparsa rattrista tutta la Comunità Tiburtina. Sempre legatissimo alla sua Tivoli, alla squadra di calcio e ai tanti turisti che incuriositi andavano nel suo locale, diventando un punto di riferimento anche per tutta la Valle dell’Aniene e la Capitale. Un legame che è passato di generazione in generazione, passando dal passaparola per dire “ci vediamo da Pippo” di quando eravamo giovani, a quando sui social le nuove generazioni organizzavano online dei raduni per andare a mangiare i suoi panini. È un giorno triste, ma sono certo che la sua eredità ci permetterà sempre di pensare a lui con il sorriso. Ciao Pippo”.