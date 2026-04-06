TIVOLI – Per migliorare la mobilità il Comune chiede consigli ai cittadini

Il Comune di Tivoli annuncia l’avvio del percorso di redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), lo strumento previsto dall’articolo 36 del Codice della Strada per migliorare la circolazione, la sicurezza stradale e l’accessibilità urbana.

Per questo dal 2 aprile l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha avviato un’indagine sulla mobilità rivolta a cittadini, lavoratori, studenti e visitatori, finalizzata a raccogliere informazioni sulle abitudini di spostamento e sulle principali criticità.

Si tratta di un questionario composto da domande chiuse e aperte.

I dati raccolti saranno trattati in forma anonima e aggregata esclusivamente per finalità statistiche e di supporto alla redazione del PGTU e dei relativi strumenti attuativi.

Dopo oltre vent’anni, e a seguito dell’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana, l’amministrazione comunale ha infatti deciso un aggiornamento e una riorganizzazione della mobilità urbana, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze attuali della città e del territorio.

Il PGTU rappresenta uno strumento obbligatorio per i Comuni con più di 30.000 abitanti e per i territori a forte vocazione turistica, e consentirà di definire interventi concreti su traffico, sosta, accessibilità e organizzazione della circolazione.



👉 Per partecipare al questionario clicca qui:

https://forms.gle/2mbpikjt9ZPFPd387

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