ROMA EST – Sequestrate dalla Guardia di Finanza 7 mila paia di scarpe contraffatte

Tutto è iniziato controllando la vetrina di un negozio nella zona di piazza Vittorio.

Così i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma sono arrivati fino ad un magazzino nell’estrema periferia Est della Capitale sequestrando oltre 7.000 paia di scarpe contraffatte.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 7 aprile, l’indagine ha avuto origine nel quartiere Esquilino, dove una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Roma, durante il controllo di un esercizio commerciale, ha notato l’esposizione alla vendita di calzature per bambini riportanti marchi presumibilmente contraffatti.

I successivi accertamenti e il monitoraggio dei canali di approvvigionamento hanno permesso di individuare un magazzino di stoccaggio situato in via Melibeo, in zona La Rustica.

All’interno del deposito sono state rinvenute e sottoposte a sequestro oltre 7.000 paia di scarpe recanti i loghi di noti brand internazionali, come “New Balance” e “UGG”, nonché l’immagine del personaggio protetto da copyright “Kuromi”.

La merce, qualora immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati in circa 100.000 euro, con un potenziale danno economico per le aziende titolari dei diritti quantificato in oltre 460.000 euro.

I legali rappresentanti delle società riconducibili al punto vendita e al deposito sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e ricettazione.

Nel comunicato stampa la Guardia di Finanza evidenzia che il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale rappresenta un pilastro fondamentale dell’azione delle Fiamme Gialle per la tutela della salute dei consumatori, la salvaguardia dei diritti industriali e il mantenimento di una leale concorrenza sul mercato a beneficio delle imprese che operano nel rispetto delle regole.