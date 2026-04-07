PONTE DI NONA – Sorpresa a nascondere le dosi di cocaina nella siepe

E’ stata notata mentre armeggiava tra i cespugli, un movimento decisamente sospetto.

Così i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno arrestato una 24enne romana in località Ponte di Nona, estrema periferia Est della Capitale.

La ragazza è stata sorpresa a occultare tra la vegetazione una busta contenente 39 dosi di cocaina dal peso complessivo di 21 grammi, oltre a 4 dosi che portava con sé.

Durante le festività pasquali i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in diversi quadranti della Capitale, dal centro storico alle periferie.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato complessivamente al sequestro di diversi chili di droga, tra cocaina, crack, hashish e marijuana e all’arresto di 18 persone, 7 delle quali nella periferia Est della Capitale.

In via dell’Archeologia i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato, in due distinte operazioni, un 26enne cittadino italiano sorpreso con 58 dosi di cocaina e una 25enne trovata in possesso 72 dosi di cocaina. Sequestrati complessivamente 370 euro.

Nel quartiere Finocchio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi originari di Ivrea, sorpresi a bordo di veicoli diversi con un “kit” completo di stupefacenti: 4 grammi di cocaina, 6 grammi di crack e 30 grammi di hashish, oltre a 165 euro.

Nel quartiere Quarticciolo, in viale Palmiro Togliatti, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 30enne romano che, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di 11 dosi di cocaina.

L’uomo ha opposto violenta resistenza scalciando i militari prima di essere bloccato.

Sequestrati 340 euro.

Sempre nel quartiere Quarticciolo, gli stessi militari hanno arrestato due cittadini stranieri, un ghanese e un tunisino, trovati in possesso di complessivi 10 grammi di cocaina e 7 grammi di crack, oltre a 490 euro.

In una terza operazione in via Molfetta, è stato arrestato un cittadino del Bangladesh con 29 grammi di crack e 4 grammi di cocaina.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.