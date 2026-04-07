FONTE NUOVA – Il Comune attiva l’albo dei professionisti per il supporto psicologico

Il Comune di Fonte Nuova comunica l’avvio del progetto “Nel Cuore della Mente”, approvato con Deliberazione di Giunta numero 111 del 15 dicembre 2025, promosso dall’Amministrazione comunale con il coinvolgimento degli Assessorati alle Politiche Sociali, alla Cultura, allo Sport, alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del benessere psicologico e della salute mentale, attraverso azioni rivolte sia alle scuole sia all’intera comunità, con particolare attenzione alla prevenzione e all’individuazione precoce del disagio.

Nell’ambito delle attività previste, è già operativa una prima importante azione: è stata infatti istituita e pubblicata sul sito istituzionale del Comune una raccolta dei professionisti del territorio (psicologi, psicoterapeuti e operatori del settore) che hanno aderito al progetto.

Si tratta di un vero e proprio albo consultabile dai cittadini, attraverso il quale è possibile individuare professionisti disponibili a offrire servizi di supporto psicologico e consulenza, in tariffe calmierate per i meno abbienti, con l’obiettivo di rendere più accessibile il sostegno anche alle fasce economicamente più fragili.

L’iniziativa rappresenta un primo passo concreto nella costruzione di una rete territoriale di supporto, capace di mettere in connessione istituzioni, professionisti e cittadini, favorendo percorsi di ascolto, orientamento e accompagnamento.

Il progetto “Nel Cuore della Mente” prevede inoltre una serie di ulteriori azioni, tra cui:

attività di sensibilizzazione e informazione sul tema della salute mentale;

corsi di formazione rivolti a genitori, insegnanti ed educatori;

interventi nelle scuole per promuovere il benessere emotivo;

iniziative rivolte al mondo dello sport e alle associazioni del territorio;

campagne di prevenzione e promozione di stili di vita sani.

“Il progetto ‘Nel Cuore della Mente’ – spiega la Presidente della Commissione Cultura, Dottoressa Daphne Barillaro – nasce dal desiderio di diffondere la cultura del benessere psicologico all’interno del territorio comunale. Ritengo che questo tema sia trasversale a molti ambiti della vita personale e comunitaria.

Ringrazio i professionisti che hanno aderito con entusiasmo alla creazione di questa rete, mettendosi a disposizione anche di chi si trova in difficoltà economica.

La pubblicazione dell’albo rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio: sono già in programma attività formative rivolte a educatori, allenatori, genitori e giovani su temi fondamentali come l’intelligenza emotiva e l’educazione all’affettività.

Un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per il supporto e la sensibilità dimostrata nel sostenere questo progetto”.

Con questa iniziativa, il Comune di Fonte Nuova conferma il proprio impegno nella promozione del benessere psicologico come elemento fondamentale della qualità della vita e della coesione sociale, rafforzando l’attenzione verso i bisogni della comunità.

Per consultare l’albo dei professionisti e ottenere maggiori informazioni è possibile visitare il sito istituzionale dell’Ente.

https://comune.fontenuova.rm.it/nel-cuore-della-mente/