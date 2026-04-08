TIVOLI – Diminuiscono i banchi, la giunta vuole riqualificare i mercati settimanali

L’obiettivo dichiarato è incentivare e valorizzare le attività produttive e commerciali presenti sul territorio.

Per questo l’amministrazione comunale di Tivoli ha avviato un iter per la riqualificazione dei mercati settimanali di Tivoli centro e Tivoli Terme.

Lo stabilisce la delibera numero 84 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata all’unanimità ieri, martedì 7 aprile, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Col provvedimento, proposto dell’assessora alle Attività Produttive Clizia Lauri, viene dato mandato agli uffici di redigere un progetto di ottimizzazione degli spazi del mercato di Tivoli Terme attraverso l’accorpamento dei banchi e la separazione tra aree pedonali e viabilità, anche ai fini della sicurezza.

Per quanto invece riguarda il mercato di Tivoli centro al Lunganiene Impastato, l’assessora ha proposto un progetto di nuova disposizione degli stalli al fine di rendere la distribuzione merceologica compatta ed omogenea.

Secondo la giunta Innocenzi, i due mercati settimanali di Tivoli centro e Tivoli Terme da diverso tempo sono utilizzati stabilmente da un numero ridotto di operatori e la parziale fruizione delle aree ha generato una disorganicità delle piazze interessate, in termini di distribuzione degli stalli assegnati e il cui assetto potrebbe essere ottimizzato e riorganizzato, anche al fine di preservare il decoro urbano.