MORLUPO – Maria Grazia Calandrone presenta il romanzo “Dimmi che sei stata felice”

Sabato 11 aprile, alle ore 17.30, Morlupo ospiterà un appuntamento di grande rilievo culturale presso la “Bottega d’Arte” di via Cesare Battisti 23.

Protagonista dell’incontro sarà la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone, che presenterà il suo ultimo libro, “Dimmi che sei stata felice”, pubblicato da Einaudi.

Maria Grazia Calandrone è oggi una delle voci più potenti del panorama culturale, capace di tenere insieme scrittura poetica e tensione civile, esperienza personale e sguardo collettivo.

Nel romanzo, al centro c’è la storia di Aurora, una donna attraversata da una memoria familiare che non si lascia archiviare. Le vite che l’hanno preceduta restano come tracce vive, che continuano a interrogare il presente. Il racconto si muove tra più tempi, seguendo una linea femminile fatta di legami, rotture, ritorni.

L’incontro con Viola, sul mare di Ostia, introduce una possibilità nuova.

Non risolve, ma sposta.

Rimette in circolo il desiderio, apre uno spazio in cui il passato può essere guardato senza essere cancellato.

La scrittura è essenziale, aderente, capace di sostare nelle zone più fragili senza cercare scorciatoie. Ne emerge una riflessione sul senso della felicità, sulla sua possibilità, sulla sua difficoltà a essere detta.

A dialogare con l’autrice sarà Marianna Mariotti.

Leggerà brani tratti dal libro Daniela Magro.

Un incontro aperto al pubblico, che è insieme presentazione e occasione di ascolto: perché nelle pagine del romanzo, come nelle parole dell’autrice, la felicità non è una risposta, ma una domanda che continua a cercarci.