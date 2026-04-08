GUIDONIA – Da impiegato in un call center ad autoproduttore di fumetti: Eros Ferruzzi pubblica “Resok”

Per alcuni, il mondo dei fumetti si chiude con la crescita.

All’improvviso, quasi fosse la cosa più naturale del mondo, il nostro amato volume diventa uno dei tanti.

Eppure, tra quelle pagine ricche di disegni e dialoghi, continua a vivere la parte più autentica di noi.

Immaginazione, profondità e creatività sono solo alcuni degli elementi che rendono ogni tavola unica e memorabile.

La Nona Arte, nonostante il tempo che passa, non smette di ricordarci — ogni volta che ne facciamo uso — perché sia così intramontabile: parla al nostro bambino interiore e gli dona la speranza che, in fondo, un mondo migliore esista ancora.

Essere fumettisti oggi significa, quindi, permettere a bambini, adulti e anziani di comunicare con un unico linguaggio: quello dei sogni.

È quello che ha fatto Eros Ferruzzi, classe 1992, originario di Guidonia Montecelio.

Ex studente dell’istituto professionale ex “Tito Minniti” oggi “Orazio Olivieri” di via Zambeccari, Eros è attualmente impegnato in un call center e ha autoprodotto il primo e il secondo volume del suo fumetto Resok, arrivando al sold out anche in importanti fiere come il Romics.

Eros, di cosa parla il tuo fumetto e perché hai scelto questo tema?

«Il mio fumetto ha uno stile euro-manga, genere battle shonen.

Racconta la storia di un ragazzo che, insieme ad altre cinque persone, riceve dagli dei un potere con cui dovrà sconfiggere la radice di ogni male.

Il problema è che gli dei non lasciano alcun indizio su cosa sia realmente questo male; così i protagonisti intraprendono un viaggio per scoprirlo e adempiere al loro destino.

La tematica nasce da una domanda semplice, ma non banale: “cos’è il bene e cos’è il male?”.

È un dualismo che ho osservato in diversi contesti, anche attraverso esperienze personali in ambiti politici e religiosi; cercando una risposta, ho costruito la storia».

Cosa vuoi che resti a chi lo legge?

«Vorrei spronare le persone, soprattutto i più giovani, a inseguire i propri sogni e a crederci fino in fondo, perché anche quando un desiderio non si realizza, il semplice fatto di provarci fa crescere.

Sono convinto che, se una persona crede davvero in ciò che fa, prima o poi qualcosa di bello accade».

Se dovessi spiegare a qualcuno da dove si inizia per creare un fumetto, cosa gli diresti?

«Prima ancora del disegno viene lo scopo: un fumetto non è solo immagini, è una storia; e una storia deve sapere dove vuole arrivare.

L’idea è tutto.

Nel mio caso sono partito dalla fine, perché volevo che la storia avesse un significato preciso; ho costruito poi tutta la narrazione attorno a quella scena finale».

Quando hai deciso di iniziare il tuo progetto autoprodotto?

«Ho cominciato a disegnare Resok, il protagonista del mio futuro fumetto, a 17 anni, quasi per gioco; le idee erano confuse, più scarabocchi che storie.

Nel 2012 successe qualcosa che cambiò il mio modo di vedere le cose: un incidente a Roma portò via mio cugino e altri ragazzi.

Non eravamo molto vicini, ma quell’evento mi colpì profondamente e mi fece capire che la vita è troppo breve per rimandare i propri sogni.

Fu però solo nel 2016, dopo un lungo ricovero, che decisi di iscrivermi alla Scuola Romana dei Fumetti.

Durante il terzo anno realizzammo un fumetto collettivo e pubblicammo due volumi; lì imparai davvero cosa significhi autoprodurre.

Terminato quel percorso, volli provare da solo.

Il primo volume fu una sfida continua, ma nel 2024 finalmente uscì: esordii al Romics e vendetti tutte le copie.

La soddisfazione fu enorme, ma il giorno stesso in cui lo mandai in stampa iniziai a lavorare al secondo volume».

Cosa significa per te autoprodurre un fumetto?

«Disegnare significa eliminare i limiti: dico sempre che nel foglio bianco esistono già tutti i disegni del mondo.

L’autoproduzione, invece, è il passo successivo: significa portare quella libertà nella realtà, affrontando e superando gli ostacoli.

Il vero gioco sta proprio lì, nel trasformare i limiti in punti di forza».

A chi è rivolto il tuo fumetto?

«Principalmente a un pubblico adolescenziale, anche se credo che gli adulti possano coglierne più a fondo il significato.

Con mia grande sorpresa, però, il pubblico più appassionato finora è costituito dai bambini.

Una ragazza mi ha persino dedicato un disegno e da lì è nata una corrispondenza via email; è una delle parti più belle di quello che faccio».

I tuoi personaggi sono ispirati a persone reali?

«Il protagonista rappresenta sia Eros che l’Anti-Eros; incarna quel dualismo tra bene e male.

In lui c’è una parte che stimo e una che cerco di evitare.

Gli altri personaggi sono invece frutto della mia immaginazione, anche se alcune scene divertenti sono ispirate a episodi realmente accaduti con il mio gruppo di amici (ride)».