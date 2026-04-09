TIVOLI – Danno sull’acquedotto, chiuso l’asilo nido comunale “Fantabimbi”

Domani, venerdì 10 aprile, resterà chiuso l’asilo nido comunale “Fantabimbi” di via Domenico Giuliani 1, a Tivoli.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 114 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, giovedì 9 aprile, dal sindaco Marco Innocenzi.

Il provvedimento è stato adottato al fine di tutelare l’igiene e la salute dei minori e del personale ospitato ed impiegato, a seguito di un danno improvviso rilevato sull’acquedotto Marcio, che già nella giornata di oggi ha causato mancanze di acqua e abbassamenti di pressione del flusso idrico in alcune strade indicate ed in zone limitrofe.

Oggi, a seguito del paventato ridotto afflusso idrico, per l’asilo nido comunale è stato necessario richiedere fornitura di acqua mediante autobotte da parte di Acea ma l’intervento sostitutivo non è riescito a soddisfare il fabbisogno giornaliero per l’intera struttura che, soprattutto per il piano primo, rischia di rimanere priva di acqua in ragione delle modalità di funzionamento dell’impianto idrico realizzato per operare solo in costante apporto di acqua dalla condotta comunale.