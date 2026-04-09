GUIDONIA – Incendio notturno nel bosco, torna l’ombra del piromane

Vasto incendio nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, nelle campagne tra Guidonia Montecelio e Palombara Sabina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 19,30 le fiamme sono divampate nel bosco a ridosso di via Valle Pantana II, a Guidonia Montecelio, una zona di campagna dove insistono poche abitazioni.

Foto di repertorio

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Villa Adriana con partenza e pick-up insieme a due squadre dell’associazione di Protezione civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia”.

Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento e alla successiva bonifica dell’area interessata, le operazioni sono terminate alle ore 21.

La rapidità dell’intervento ha consentito di limitare la propagazione dell’incendio che ha avvolto la vegetazione.

“Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori volontari intervenuti, che hanno dimostrato grande professionalità e dedizione – scrive in una nota l’associazione “NGV” – Considerato il numero di incendi che si stanno verificando in questo periodo nel nostro territorio, si ricorda che eventuali segnalazioni di incendi possono essere effettuate ai seguenti numeri:

Protezione Civile NVG Guidonia: 393 6969180 (h24)

Polizia Locale di Guidonia: 0774 342506 (07:20 – 21:00)

Sala Operativa Regionale Protezione Civile: 803 555 (h24)

Numero Unico di Emergenza: 112″.