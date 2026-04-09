CARPINETO ROMANO – Escursionista ferito e disperso sul Monte Semprevisa

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, sul monte Semprevisa, nel territorio di Carpineto Romano, dove un giovane escursionista è rimasto ferito e disperso.

In soccorso alle ore 18,30 la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra di Colleferro, il Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), specializzato in interventi in ambienti impervi, e l’elicottero Drago.

Durante la ricerca due ragazzi facenti parti del gruppo di camminata sono rimasti col ferito per portagli supporto fino alle 21,15, le squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte in vetta.

All’arrivo dei soccorritori il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato fino al pian della faggeta, dove è stato consegnato ai sanitari del 118.

Sul posto anche i carabinieri.