A Monterotondo si sono conclusi gli interventi per la sistemazione dei giunti di dilatazione del cavalcavia ferroviario “Che Guevara” allo Scalo.

Il progetto ha previsto una spesa complessiva pari ad euro 117.473 euro e 54 centesimi finanziati per l’85% dalla Regione Lazio e per il 15% dal Comune di Monterotondo. In particolare 99.852,51 euro sono stati reperiti attraverso le economie residue dei 410 mila euro di fondi regionali assegnati nel 2020 al Comune di Monterotondo per la messa in sicurezza stradale assegnati all’Impresa “Tecno Lavori Srl” di Artena che nel 2021 si aggiudicò i lavori offrendo un ribasso del 32,4280% per un importo contrattuale di 186.088,46. LEGGI ANCHE MONTEROTONDO - Incidente sul Terminillo, due alpinisti eretini precipitano nel canale Lo scorso 29 gennaio con la determina numero 41 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni aveva affidato l’incarico professionale di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori riguardanti la sistemazione dei giunti di dilatazione alla Società Breng Srl (abbreviativo di Bridge Engineering Srl) per la somma di 4.972 euro e 65 centesimi. Per mettere in sicurezza il cavalcavia “Che Guevara” allo Scalo il Comune di Monterotondo ha contribuito con una somma pari a 17.621,03 euro dalle risorse di Bilancio Comunale. Vale la pena evidenziare che circa 4 anni fa era stata accertata la necessità di intervenire sui giunti di dilatazione del cavalcavia.