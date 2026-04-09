MONTEROTONDO – Gambizzato il tiktoker Damiano Sartori

Un colpo d’arma da fuoco sulla gamba destra, un altro sul ginocchio sinistro.
Così nella serata di oggi, giovedì 9 aprile, il tiktoker romano Damiano Sartori di Fonte Nuova si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 20,40 di oggi il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato accompagnato in ospedale a bordo di un’auto che si sarebbe subito dopo dileguata.
Il tiktoker non sarebbe in pericolo di vita.
Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.
Damiano Sartori, noto tiktoker con oltre 4 milioni di “Mi piace”, era già finito alla ribalta della cronaca nera domenica 13 ottobre 2024, durante la Sagra delle Castagne, a Soriano nel Cimino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
In quel caso era stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.