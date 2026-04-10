“Morlupo Città dell’Olio 2026”: una giornata dedicata all’eccellenza del territorio

Domenica 12 aprile 2026, presso il Convento di Santa Maria Seconda, il Comune di Morlupo organizza “Morlupo Città dell’Olio 2026”, un evento interamente dedicato alla valorizzazione dell’olio e delle produzioni agroalimentari locali.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di ARSIAL e Regione Lazio e in collaborazione con numerose realtà istituzionali, associative e produttive del territorio, rappresenta un’importante occasione di incontro tra cittadini, esperti, produttori e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’olio e il patrimonio enogastronomico locale.

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con la Santa Messa e proseguirà alle ore 11:00 con i saluti istituzionali del Sindaco di Morlupo, Ettore Iacomussi, e dei rappresentanti delle istituzioni presenti.

Il programma prevede un ricco calendario di interventi e momenti di approfondimento dedicati a temi quali la storia e la cultura dell’ulivo, le caratteristiche dell’olio nel Lazio, il rapporto tra alimentazione e salute, l’oleoturismo e le prospettive di sviluppo del territorio, fino ai temi dell’agroecologia e della tutela ambientale.

Ampio spazio sarà riservato ai produttori locali, che porteranno la loro esperienza diretta, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino le diverse realtà produttive e le specificità delle lavorazioni.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile partecipare a una degustazione guidata di olio extravergine di oliva, visite guidate al Convento di Santa Maria Seconda e dimostrazioni pratiche di potatura dell’ulivo.

L’evento sarà arricchito da numerose attività collaterali pensate per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale: esposizione, degustazione e vendita di prodotti enogastronomici locali, mercatino dell’artigianato, laboratori e attività per bambini, oltre a spettacoli e momenti di intrattenimento a tema legati alle tradizioni del territorio.

“Morlupo Città dell’Olio rappresenta un momento importante per la nostra comunità – dichiara il Sindaco di Morlupo, Ettore Iacomussi – perché ci consente di valorizzare una delle eccellenze più autentiche del nostro territorio, mettendo in rete produttori, istituzioni e cittadini.

Non si tratta solo di promuovere un prodotto, ma di raccontare una storia fatta di tradizione, lavoro e identità. Eventi come questo rafforzano il legame con il territorio e contribuiscono a costruire nuove opportunità di sviluppo, anche in chiave turistica e culturale”.

“Morlupo Città dell’Olio” si conferma così un appuntamento di rilievo per la promozione delle eccellenze locali, capace di coniugare divulgazione, valorizzazione culturale e partecipazione attiva della comunità.

L’ingresso è libero.

Sarà attivo per tutta la giornata un servizio di navetta gratuito.

Per informazioni:

Comune di Morlupo

info@comune.morlupo.roma.it