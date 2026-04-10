Falsi avvisi Tari: la truffa corre via Sms

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 10 Aprile 2026

Sos dei Comuni di Guidonia Montecelio, Palombara Sabina e Castel Madama

Il messaggio è lo stesso per tutti:

“La posizione TARI risulta irregolare.

E’ stato richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347772″.

Un testo che metterebbe in ansia chiunque, spingendolo a digitare la sequenza numerica. In realtà si tratta dell’ultima frontiera della truffa informatica.

Lo rendono noto i Comuni di Guidonia Montecelio, Palombara Sabina e Castel Madama che invitano i cittadini a non rispondere e a non cliccare su eventuali link.

“Tali comunicazioni – si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio – non provengono né dal Comune né dal Concessionario della riscossione e devono, pertanto, ritenersi messaggi fraudolenti o di spam.

Invitiamo i cittadini a non contattare il numero indicato, a non fornire dati personali o bancari e a segnalare eventuali casi sospetti alle Forze dell’Ordine.

Diffidate sempre da messaggi che richiedono pagamenti o contatti urgenti fuori dai canali ufficiali”.

“Si precisa che gli uffici comunali – è l’avviso del Comune di Palombara Sabina – non inviano SMS per richiedere pagamenti, dati personali o per invitare a contattare numeri telefonici”.

“Si tratta di una truffa”, evidenzia l’amministrazione comunale di Castel Madama.

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