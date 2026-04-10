TIVOLI – Infiorata, 180 volontari per accogliere la Madonna di Quintiliolo

Eventi, Tiburno Quotidiano / 10 Aprile 2026

Grande attesa per il tradizionale evento realizzato dai Maestri Infioratori della Contrada di via Maggiore

Tivoli inizia il conto alla rovescia per la tradizionale Infiorata, l’evento organizzato dall’associazione “Infioratori di Tivoli-Contrada di via Maggiore” presieduta da Gianni Ranieri per accogliere l’ingresso in Città della Madonna di Quintiliolo.

La 33esima edizione dell’Infiorata si svolgerà nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio ed è patrocinata dal Comune di Tivoli.

 

 

Protagonisti saranno ancora una volta i “Maestri infioratori di Tivoli”, coordinati da Lidia Tufano, che realizzeranno ben 22 quadri floreali larghi 3 metri e lunghi 4,5 metri, un tappetto coloratissimo di una lunghezza complessiva di circa 90 metri.

Sabato pomeriggio 2 maggio a partire dalle ore 14,30 inizia la lavorazione dei tappeti floreali che vede coinvolte circa 180 persone compresi i ragazzi diversamente abili dell’associazione “Coltiviamo la Vita”, gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” di Villa Adriana e i maestri infioratori di Vicovaro.

 

 

All’evento partecipano per la prima volta anche i bambini frequentanti il catechismo presso la parrocchia Madonna della Fiducia di viale Mannelli, a Tivoli, che verranno seguiti nella realizzazione da un Maestro infioratore.

I capigruppo che parteciperanno sono: Antonella SantolamazzaManuel BitocchiAnnamaria PisaniPierluigi TimperiCristina SansonettiCaterina TufanoValentina EspositoMariano De Bonis detto “Romoletto”Sara Diotallevi, Sara Dardanelli, Mara GelorniIlaria CascaliciMicaela SanelliPamela FruciDaniela Delicio, Roberta Galli e Orsola Salvati dell’associazione “Coltiviamo la vita”.

Tra gli Infioratori sarà presente anche quest’anno con un suo disegno la Consigliera comunale Paola Sordini.

Tutto lo staff sarà allietato con la pasta offerta dal ristorante “Antiche Terme di Diana”.

 

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Domenica 3 maggio la giornata pregna di eventi.

Si inizierà alle 9:30 con la processione della Madonna di Quintiliolo che sfilerà tra le principali vie della città passando per via Colsereno, via del Trevio e via della Missione accompagnata dalla soprano Monia Salvati che canterà l’Ave Maria di Shubert insieme al fratello e Maestro organista Alessio Salvati giungendo alla Cattedrale di San Lorenzo Martire all’interno della quale verrà celebrata la messa dal Vescovo di Tivoli.

Dopo una breve pausa l’evento riprenderà alle ore 16 con l’esibizione dei gruppi ballerini e le canzoni della “Allegra Compagnia per un sorriso in più”, con uno spettacolo tipico in dialetto tiburtino.

Alle 17:00 le “Tamburellare Tiburtine” affascineranno tutti con i loro costumi tradizionali e le loro musiche folcloristiche.

La giornata infine si concluderà alle 19:00, quando verranno invitati tutti i bambini a giocare e a “distruggere” l’infiorata.

 

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Vale la pena ricordare che lo scorso 6 marzo, in occasione di “Tivoli – L’orgoglio di essere Città” organizzata per celebrare ufficialmente il prestigioso titolo conferito dal Presidente della Repubblica, gli “Infioratori di Tivoli” hanno realizzato un quadro floreale ritraente il nuovo stemma della Città davanti al Municipio.

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