RIANO – Week end di Open Day per rilasciare la Carta d’identità elettronica

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 11 Aprile 2026

Non è necessaria la prenotazione

Il Comune di Riano comunica che nei giorni di oggi, Sabato 11 aprile, e domani, Domenica 12 aprile, è prevista l’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile per poter richiedere la carta d’identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo in scadenza il 3 agosto 2026, data nella quale le suddette carte non saranno più valide.

Le aperture straordinarie nel fine settimana prevedono i seguenti orari:

Sabato 11 aprile 

  • dalle ore 8:00 alle ore 11:30;
  • dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Domenica 12 aprile 

  • dalle ore 8:00 alle ore 11:30

Non è necessaria la prenotazione.

Per espletare la richiesta, presso gli uffici comunali, bisognerà presentarsi muniti di:

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•    Vecchio Documento d’Identità Cartaceo (nel caso di smarrimento o furto la denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza)
•    Una foto recente in formato fototessera cartacea;
•    Carta di pagamento elettronico;
•    È necessaria la presenza del richiedente (anche se minorenne).

INFO:

Telefono: 06 901373208
Telefono: 06 901373211
Telefono: 06 901373218
Email: anagrafestatocivile@comune.riano.rm.it
PEC: anagrafe-statocivile.comune.riano@pec.it
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