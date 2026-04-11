RIANO – Week end di Open Day per rilasciare la Carta d’identità elettronica

Il Comune di Riano comunica che nei giorni di oggi, Sabato 11 aprile, e domani, Domenica 12 aprile, è prevista l’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile per poter richiedere la carta d’identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo in scadenza il 3 agosto 2026, data nella quale le suddette carte non saranno più valide.
Le aperture straordinarie nel fine settimana prevedono i seguenti orari:
Sabato 11 aprile
- dalle ore 8:00 alle ore 11:30;
- dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Domenica 12 aprile
- dalle ore 8:00 alle ore 11:30
Non è necessaria la prenotazione.
Per espletare la richiesta, presso gli uffici comunali, bisognerà presentarsi muniti di:
• Vecchio Documento d’Identità Cartaceo (nel caso di smarrimento o furto la denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza)
• Una foto recente in formato fototessera cartacea;
• Carta di pagamento elettronico;
• È necessaria la presenza del richiedente (anche se minorenne).
INFO: