FIANO ROMANO – Il Comune acquista spazi sul giornale: 3 mila euro

Potenziare la presenza istituzionale sui mezzi di stampa a diffusione territoriale per raccontare ai cittadini gli obiettivi prefissi e quelli raggiunti.

Per questo l’amministrazione comunale di Fiano Romano guidata dal sindaco Davide Santonastaso ha deciso di acquistare spazi a pagamento sul giornale.

Lo stabilisce la determina numero 89 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata dal dirigente alle Finanze Eugenio Maria Giovanni De Rose e pubblicata all’Albo pretorio giovedì 9 aprile.

Con l’atto viene affidato il servizio a “Il Nuovo Magazine” per un totale di 3.120 euro.

L’affidamento diretto nasce dal presupposto che l’Amministrazione Comunale di Fiano Romano riconosce l’importanza strategica della comunicazione e della diffusione tempestiva e trasparente di informazioni per la cittadinanza, quale strumento di partecipazione attiva e di modernizzazione amministrativa.

In particolare l’amministrazione Santonastaso mira a far conoscere tutto ciò che riguarda opere pubbliche, servizi, iniziative, eventi e notizie promossi dal Comune, ampliando la platea a quella parte di popolazione che non usa abitualmente gli strumenti digitali o i social network e nei confronti dei quali sono insufficienti il sito e la pagina Facebook.

A tal proposito – si legge nella determina – la testata giornalistica “Il Nuovo Magazine”, periodico locale distribuito gratuitamente sul territorio, ha presentato una proposta di collaborazione per l’anno 2026 che prevede: la pubblicazione di cinque inserti dedicati all’Amministrazione Comunale di Fiano Romano, a partire dal mese di aprile; la messa a disposizione, per ciascun numero, di sei pagine del magazine destinate alla diffusione di notizie, informazioni e aggiornamenti riguardanti i progetti comunali, le attività istituzionali e le iniziative di interesse cittadino; oltre alla pubblicazione di articoli e servizi online sul sito del giornale e la diffusione dei contenuti attraverso i profili social della testata, che su Facebook può vantare 16.824 follower.

La proposta è stata accolta dall’amministrazione Santonastaso perché “consente di ampliare la platea dei destinatari dell’informazione istituzionale, garantendo la parità di accesso ai contenuti anche per i cittadini che non utilizzano strumenti informatici, rafforzando così il principio di trasparenza e comunicazione partecipata”.