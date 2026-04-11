FORMELLO – Ciak si gira, un film ispirato alla strage di Corinaldo

Le campagne di Formello concesse come location cinematografica.

Lo stabilisce la delibera numero 53 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – votata venerdì 3 aprile dalla giunta comunale guidata dal sindaco Gian Filippo Santi.

Angelica Gallo, la 36enne romana regista del film “La Notte brucia”

Con l’atto viene concesso i Patrocinio gratuito con utilizzo del logo del Comune di Formello per la comunicazione dell’iniziativa, nonché la concessione della gratuità dell’occupazione di suolo pubblico, per il progetto del film “La Notte brucia” diretto da Angelica Gallo.

Le riprese sono previste in parte a Formello in esterno, in via della Rubbia, come richiesto dalla “Masifil srl” che produce il progetto del film “La Notte brucia” della 36enne regista romana.

I protagonisti del corto “La Notte brucia” vincitore nel 2021 del Premio Rai Cinema

Vale la pena ricordare che nel 2021 il corto La Notte brucia è stato presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival, dove ha vinto il Premio Rai Cinema.

Prodotto da Guendalina Folador con il supporto della società di Heino Deckert, ma.ja.de Filmproduktion, il corto di 15 minuti era ispirato alla tragedia della discoteca “Lanterna Azzurra”, più comunemente nota come “strage di Corinaldo”, un fatto di cronaca avvenuto l’8 dicembre 2018 a Corinaldo, in provincia di Ancona, in cui 6 persone sono rimaste uccise mentre altre 59 sono rimaste ferite.

Protagonisti, tre giovanissimi ragazzi di provincia, che passano le giornate a imbottirsi di droghe. Di notte si aggirano come animali da preda per le discoteche in cerca di soldi e adrenalina.

Così durante una serata in discoteca decidono di spruzzare spray urticante per derubare i presenti, causando la fuga di massa che ha provocato la strage.

Nata a Roma nel 1990, Angelica Gallo si è laureata nel 2016 con un Master in Arti Visive presso l’Università di Bologna. Il suo primo cortometraggio, La Quarta Parca (doc – 2019), sviluppato durante i laboratori Eurodoc e Mia | Market, è stato proiettato in anteprima mondiale al Reykjavik International Film Festival, e poi ad altri eventi: la storia segue la vita reale di un’assistente al suicidio nella città di Ginevra.