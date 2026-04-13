MARCELLINA – Continua la “grande sete”, i residenti: “Manca l’acqua da 3 giorni, nessun avviso”

Continua la grande sete a Marcellina, Comune di 7 mila abitanti al confine tra Guidonia Montecelio e Tivoli, le città più grandi della Città del Nordest.

A segnalarlo alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è una lettrice residente in via Generale Cadorna, in pieno Centro cittadino.

“Anche questa mattina fino alle 6.15 eravamo senza acqua, impossibilitati a lavarci prima di andare a lavoro”, scrive la donna che sottolinea come né Acea Ato 2, né l’amministrazione comunale di Marcellina abbiano annunciato l’ennesima carenza idrica registrata anche nella giornata di ieri, domenica 13 aprile.

“Siamo senza acqua da 3 giorni ormai – è lo sfogo della lettrice – nessuno ne parla, né Acea e né il Comune. Non possiamo lavarci, né cuocere un piatto di pasta, è così tutte le domeniche e tutte le notti da mesi”.

Vale la pena ricordare che sabato 11 aprile Acea Ato2 aveva annunciato per la stessa giornata abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua a causa dei forti consumi in tutto il territorio del Comune di Marcellina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo era stato organizzato un servizio di rifornimento con autobotte in via Gramsci (angolo Via Rismondi) e in via San Polo (angolo Via Monte Gennaro).