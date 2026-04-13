PONTE DI NONA – Arrestati tre spacciatori di cocaina

Tre pusher in manette e oltre 30 dosi di cocaina sequestrate.
E’ il bilancio dell’ultimo blitz dei Falchi della Polizia di Stato finalizzato al contrasto di un ormai sempre più specializzato spaccio a cielo aperto a Ponte di Nona, quartiere alla periferia Est di Roma.
Secondo un comunicato diffuso oggi, lunedì 13 aprile, dalla Questura di Roma, a catturare l’attenzione degli investigatori sono state le vedette, posizionate strategicamente e pronte a lanciare l’allarme ai complici nell’eventualità dell’arrivo delle Forze dell’ordine.
Ricalcando il loro schema fondato su punti nevralgici nascosti, i Falchi hanno osservato i movimenti dei tre pusher collaterali, tracciando i “prelievi” di droga e gli scambi con il corrispettivo pattuito per la vendita.
I tre complici, forti dello “scudo” di un braciere metallico sul quale uno di loro era appoggiato, occultavano lo stupefacente pronti ad estrarlo al momento della consegna.
Sono 33 le dosi di cocaina sequestrate, oltre a 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Tutti sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.