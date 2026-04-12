FONTE NUOVA – Auto in fiamme e bomba carta: notti di paura a Tor Lupara

Prima un’auto in fiamme.

A distanza di 48 ore l’esplosione di un ordigno rudimentale.

Tutto nel raggio di pochi metri.

Accade tra via Luigi Pirandello e via Grazia Deledda, a Tor Lupara, frazione del Comune di Fonte Nuova.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, l’ultimo episodio è avvenuto all’alba di oggi, domenica 12 aprile.

Verso le ore 2 i residenti hanno avvertito un forte boato e sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma.

Fortunatamente nessun ferito, né danni particolari: pare che l’onda d’urto abbia però provocato l’apertura degli sportelli dei contatori del gas.

Gli investigatori stanno accertando se l’esplosione della bomba carta sia riconducibile ad un altro episodio avvenuto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile sempre in via Pirandello.

In quel caso, per cause in corso di accertamento, una Peugeot era stata distrutta da un incendio divampato verso le 4 del mattino ed era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.