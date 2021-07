Riaperta tratta Castel Madama – Vicovaro/Mandela in direzione Teramo L’Aquila

Strada dei Parchi comunica che alle ore 17.05 è stata riaperta la tratta dell’A24 tra Castel Madama e Vicovaro/Mandela in direzione Teramo-L’Aquila/A25, dove alle 12:25 di oggi si è verificato un incidente tra un’autocisterna e un altro mezzo pesante. La coda di circa 1 km che si era formata a seguito della chiusura in corrispondenza dell’uscita obbligatoria a Castel Madama, è rapidamente defluita. Il traffico è tornato scorrevole in entrambe le direzioni.

La chiusura al traffico è stata disposta alle 13.10 dai Vigili del Fuoco per consentire le complesse operazioni di rimozione della motrice, con una gru da 45 tonnellate, mentre per il semi rimorchio dell’autocisterna è stata utilizzata una motrice sostitutiva. Tali operazioni hanno permesso la riapertura alla circolazione con brevi parzializzazioni di carreggiata per consentire di ripristinare la barriera spartitraffico danneggiata dall’impatto.

Non si rileva nessun danno alla cisterna, che conteneva 27.000 litri di gasolio e 9000 di benzina, mentre il conducente ha riportato solo lievi ferite ed è stato tempestivamente soccorso dal 118. Nessuna conseguenza per il conducente dell’altro mezzo.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it, di seguirci sul profilo Twitter @viabilitasdp o su Facebook, prima di mettersi in viaggio. Si raccomanda inoltre di consultare il Televideo Rai e Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e Isoradio, o chiamare il numero telefonico 840.042121.