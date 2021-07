Raffaella Carrà, il fascino della persona vera

I funerali ed il saluto virtuale

La forza di Raffaella era la normalità, aveva il fascino della persona vera: Pippo Baudo e Renzo Arbore sono stati fra i primi a commentare la morte della Carrà.

Ma infiniti sono i ricordi di chi l’ha conosciuta personalmente, di chi ha lavorato con lei, di chi l’ha frequentata negli ambienti artistici ma anche di chi, come tutti noi, l’ha amata incondizionatamente difronte ad uno schermo televisivo.

Unica, inimitabile, donna fantastica, scrivono le persone sui social, mai volgare, bella, gentile. Ricordare lei significa anche ricordare un pezzetto della nostra vita, chi eravamo, come ci vestivamo, truccavamo, i pantaloni a zampa di elefante e le scarpe con le zeppe, i televisori in bianco e nero, il Ciao e le cabine telefoniche con i gettoni.

Raffaella ha attraversato le nostre vite con grazia, modernità, talento e signorilità. Sentiremo tutti la sua mancanza, la sentiranno i suoi compagni di burraco, di cui era giocatrice accanita, i pescatori di Porto Santo Stefano all’Argentario, buen ritiro estivo da anni.

Della sua malattia pochi sapevano, un cordone di riservatezza ha protetto gli ultimi mesi della sua vita. Sempre alla ribalta, ci ha lasciati in silenzio, in punta di piedi. Qualche tempo fa confessò di non avere paura della vecchiaia ma di essere spaventata dalla malattia.

Del suo stato di salute nulla sapevano i colleghi, nulla i condomini di quel palazzo signorile a Roma nord dove viveva e da cui domani partirà alle 16 il corteo funebre che seguirà le tappe fondamentali della vita di Raffaella, passando per la Rai di via Teulada, il Teatro delle Vittorie, viale Mazzini, per giungere finalmente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dove verrà allestita la camera ardente, dalle 18 a mezzanotte.

Chi vorrà, potrà darle l’ultimo affettuoso saluto anche giovedì mentre venerdì alle 12 si terrà la funzione funebre nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in piazza del Campidoglio.

Sergio Japino, ex compagno storico della show girl, ha lanciato un appello a tutti i suoi fan: un saluto virtuale alla signora della tv, nelle chiese di mezzo mondo, in concomitanza con il suo funerale.