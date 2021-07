Il giorno di Pertini

Senza dubbio è stato il presidente della Repubblica Italiana più amato e tutti lo ricordano, soprattutto in questo periodo di europei di calcio, per la sua esultanza nella finale mondiale a Spagna ’82 fra la nostra nazionale e la Germania Ovest. L’otto luglio del 1978 Sandro Pertini viene eletto presidente, il giorno dopo presta giuramento davanti al Parlamento: è il settimo presidente, rimane in carica fino al 29 giugno 1985. Nel 1979 dà al segretario del PSI Bettino Craxi l’incarico di formare il governo, il primo a guida non democristiana. Partigiano, non rinnova la tessera al Partito Socialista nel periodo presidenziale per “presentarsi sopra le parti”.

