Marcellina. Boxe e solidarietà

Lo sport non è solo agonismo, record e titoli da conquistare. Infatti, il 25 luglio è in programma a Marcellina in Piazza Martiri delle Foibe (ore 19) l’atteso evento di boxe organizzato dall’Accademia Pugilistica Roma Est e da altri partner. I rappresentanti dell’Accademia doneranno durante la serata pacchi alimentari all’associazione “Impegno Comune Onlus”. All’evento parteciperanno campioni del ring come Matteo Gubinelli, Lorenzo Ratani, Simone Gubinelli, Simonpietro Pacifico e anche Elisa Papa.

