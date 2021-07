L’Italia e Guidonia medaglia d’argento ai Campionati Europei M/F Junior di Pugilato di Tblisi in Georgia. Ieri sera, domenica 11 luglio, a conquistare il titolo per la Nazionale è stato Samuele Gugliotta, 16 anni dell’Albuccione di Guidonia, che ha perso in finale con il russo Tikhonov. Durante la competizione internazionale Samuele, atleta della “Gym Boxe Setteville Nord”, la palestra del maestro delle Fiamme Oro Giuseppe Fiori, aveva battuto il lituano Sorokins, il turco Gunduz e l’israeliano Kayouf.

Grande attesa in città, e soprattutto nel quartiere, per festeggiare il ritorno del campione: l’arrivo in Italia, insieme a papà Sandro e mamma Alessia, ai coach Franco Federici e Simone Autorino, è previsto per oggi pomeriggio alle ore 19.

L’APPROFONDIMENTO SU TIBURNO IN EDICOLA MARTEDI’ 13 LUGLIO