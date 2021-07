Elezioni. Isabella Bianchi, farmacista, è la candidata di ”ViviAmo Castel Madama”

Le priorità: ”Giovani e scuola, prevenzione, decoro e salute pubblica”

Da un medico di base a una farmacista. Potrebbe restare nelle mani di un ”sanitario” la guida di Castel Madama. Dopo dieci anni del sindaco/medico condotto Domenico Pascucci, ormai non più candidabile a un terzo mandato visto che il paese conta più di cinquemila abitanti, la maggioranza ha deciso di puntare su una farmacista, Isabella Bianchi, un nome non legato alla politica. In caso di vittoria sarebbe la prima sindaca donna di Castel Madama, a trent’anni dal breve periodo di Rina Iori negli anni Ottanta. Isabella Bianchi, cinquant’anni e due figli, è una professionista stimata. A sostenerla la lista ViviAmo Castel Madama.

”Le nostre priorità”, spiega, ”giovani e scuola, prevenzione e salute pubblica, sicurezza e decoro, assistenza diretta e costante delle fasce più deboli (anziani, famiglie in difficoltà) ed efficientamento della macchina amministrativa. Progetti ne faremo tanti e annuncio già, molti di questi saranno a costo zero, dove il coinvolgimento della popolazione sarà fondamentale”. ”Programmi, idee? Sicuramente inizierò subito ad incontrare tutti: scuole, associazioni, commercianti, cittadini. Ascolterò, cercherò di capire e avere quanti più punti di vista possibili. La macchina comunale si concentrerà sull’organizzazione del piano di 5 anni che stiamo preparando e che, come detto, coinvolgerà l’intera cittadinanza”. ”La campagna elettorale per forza di cose”, prosegue, ”sarà una novità per tutti e bisognerà superare i vecchi schemi – piazze, balconi, assemblee – per passare ad un rapporto più diretto e personale. Sarò a disposizione di tutti quelli che vorranno incontrarmi o scambiare due parole. Dico ai Castellani: meno annunci e fanfare, più scambi di idee. Vediamoci, incontriamoci, passeggiamo nel nostro paese e parliamoci”.