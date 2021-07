Giornalisti protagonisti del film di Wes Anderson  

Una delle pellicole più “originali” in concorso al Festival di Cannes è French Dispatch, che racconta vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano francese (è l’edizione europea dell’americano Evening Sun di Liberty, Kansas). La storia segue tre distinte linee narrative che danno vita a una raccolta di racconti, pubblicata dal magazine, nel corso di alcuni decenni del XX secolo.

Trama. Siamo a Ennui-sur-Blasé, cittadina francese dove ha sede la redazione, che tratta argomenti di vario tipo, da articoli di politica mondiale, fino a quelli di cronaca, toccando temi di cultura generale, come arte, moda, cucina e storie di vita. Quando il direttore del giornale muore, i redattori decidono di pubblicare un numero celebrativo, con tutti gli articoli di successo ha pubblicato negli ultimi anni. Tra questi il film approfondisce tre episodi in particolare: il rapimento di uno chef, un artista condannato al carcere a vita per un duplice omicidio e un reportage sui moti studenteschi del ’68. La critica internazionale, il film è stato proiettato ieri per la prima volta, ha espresso un parere positivo sul film diretto da Wes Anderson.

