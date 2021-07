Mai una vita senz’arte

Programma trasversale

C’è grande attesa per il debutto di Roberto Bolle al Circo Massimo per la stagione estiva dell’Opera di Roma. Parte questa sera dalla capitale il tour di “Roberto Bolle and Friends”, che ogni anno riunisce i nomi più illustri del panorama della danza mondiale. Appuntamento alle 21 con replica mercoledì 14 e giovedì 15 luglio.

“Tornare a ballare dal vivo è un grande regalo, anche se a capienza ridotta”, ha affermato l’étoile. “Non possiamo permetterci di abituarci ad una vita senz’arte.”

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, finalmente si rinnova la magia di un evento unico in uno spazio artistico imponente e suggestivo. Il programma, ricco e trasversale, propone coreografie di genere classico e moderno di grande impatto: celebri balletti come Il Corsaro, Il lago dei cigni, Le Talisman e Don Chisciotte si alternano infatti a titoli creati da Wayne McGregor, Massimiliano Volpini, Gianluca Schiavoni e Jiři Bubeníček.

Il palcoscenico del Circo Massimo sarà illuminato da stelle dell’American Ballet Theatre, del Royal Ballet di Londra, dell’Operà National di Parigi e del Teatro alla Scala di Milano.