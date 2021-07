Antonio e Samuele, il loro matrimonio ”benedetto” dal popolo web

Gli sposi: ”Dopo le nozze ci hanno visto tutti con occhi diversi”

Samuele e Antonio sposi nel palazzo baronale. E’ la prima unione civile celebrata a Castel Madama, domenica 4 luglio. La notizia lanciata da Tiburno rimbalza sui social e diventa quasi virale. E’ un festival di auguri e complimenti. Antonio Fabiani, castellano, direttore di hotel, e Samuele Pica, make up artist delle dive romano, una casa appena messa su a Madrid, hanno coronato il loro sogno: essere una coppia normale, quale si sentono. Anche il profilo, da loro taggato, dell’assessore Sara Beccaria che ha celebrato le nozze, incassa centinaia di like. ”Dopo il matrimonio ci hanno visto con occhi diversi. Prima in paese ci ignoravano, dal giorno dopo ci salutavano tutti, auguri e abbracci”, dice sorpreso Samuele Pica.

