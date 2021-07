Covid: nel Lazio il maggior numero di contagi

Tasso di positività al 2,3%

Sono 2.072 i test positivi al coronavirus registrati ieri, con 89.089 tamponi molecolari e antigenici effettuati, in forte calo rispetto al giorno precedente. Le vittime in un giorno sono state 7. Sono 162 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in lieve aumento rispetto ai 156 di ieri, con 16 ingressi del giorno. Crescono leggermente anche i ricoverati con sintomi: 1.188, ieri 1.136, mentre le persone in isolamento domiciliare sono oggi 46.175. Complessivamente, gli attualmente positivi sono 47.525. Sono state dimesse/guarite 651 persone per un totale, dall’inizio della pandemia, di 4.114.129. I casi totali di contagi sono ad oggi 4.289.528.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Lazio (434), seguita da Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia.

Nel nostra regione il 90% dei contagiati, con la prevalente variante Delta, non si è sottoposto alla somministrazione di alcun vaccino.