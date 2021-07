Zagarolo, nasce Officine CreAttive: uno spazio dedicato alla promozione tiristica

Ad essere coinvolti e valorizzati saranno musei, parchi naturali, attività recettive, musicali e sportivi, realtà enogastronomiche, eventi e spettacoli di Zagarolo e dell’intero territorio metropolitano.

È stato inaugurato ieri pomeriggio lo Spazio Officine CreAttive – Zagarolo, il nuovo Centro di sosta di Zagarolo dedicato alla promozione turistica e culturale giovanile del territorio metropolitano.

Insieme all’Amministrazione comunale di Zagarolo a presenziare l’inaugurazione c’erano il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, il Delegato regionale alle Politiche culturali, Lorenzo Sciarretta, il Direttore operativo dello Spazio Attivo LOIC di Lazio Innova, Luigi Campetelli e Sindaci ed Amministratori locali.

“Il turismo giovanile è il motore per uno sviluppo locale sostenibile – ha spiegato il Sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi. – A gestire lo spazio di “OFFICINE CreAttive” per due anni sarà il gruppo di lavoro dell’Associazione OFF ROME TOUR, una start up di creativi che hanno a cuore il territorio e le sue potenzialità.

L’obiettivo finale è quello di trasformare Palazzo Rospigliosi in un punto di riferimento ed un’attrattiva di primo piano per i flussi turistici giovanili. Il tutto grazie ad un’intensa attività di eventi organizzati in settimane tematiche. Tutte le attività sono totalmente gratuite, sia per i giovani residenti in Italia che per quelli provenienti dall’Estero. Un’opportunità incredibile per la ripresa dell’attività turistica soprattutto in seguito alla pandemia. Un ringraziamento sentito va agli uffici per aver intercettato il bando regionale e alla Regione Lazio per mettere a disposizione fondi per sviluppare il turismo ed aprirlo ai giovani”.

La proposta progettuale del Comune di Zagarolo, denominata “Non solo Roma”, deriva da un bando regionale Iti.Gi. (Itinerario Giovani) del 2019 vinto dal Comune di Zagarolo, l’unico Ente della Provincia di Roma ad essersi aggiudicato il bando. Il progetto era finalizzato proprio alla realizzazione di un centro di sosta negli ambienti del Cantinone di Palazzo Rospigliosi Zagarolo, dimora storica del Lazio.

Info