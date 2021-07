Covid: verso l’obbligo vaccinale per i docenti

Divisioni

Una decisione da prendere insieme e su cui confrontarsi ma che al momento trova ancora troppe divisioni. Nel giorno in cui l’Italia supera la soglia del 50% dei vaccinati over 12 con entrambe le dosi, l’obbligo del vaccino anti-Covid, in particolare per il personale scolastico, torna a dividere le forze politiche nel Governo.

La questione green pass sulla base del modello francese sarà comunque al centro della cabina di regia del Governo prevista per oggi. Ma l’ipotesi di estendere il Green pass a docenti e personale Ata in vista della riapertura scuole prende sempre più piede, forte anche della richiesta del Comitato Tecnico Scientifico di agire in questa direzione.

I dati parlano chiaro: in base all’ultimo report, sono ancora oltre 221mila i componenti del personale scolastico in Italia che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. Una cifra pari al 15,15% del totale. Troppi, secondo gli scienziati per poter pensare di avere un ritorno a scuola in sicurezza.

Il CTS ritiene che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato e fa una forte raccomandazione alla politica affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un’elevata copertura vaccinale di docenti e non docenti. Sulla stessa linea il commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo ed il ministro dell’Istruzione Bianchi che però non ha mai parlato di obbligo vaccinale facendo leva, invece, sulla necessità di un’opera di convincimento.