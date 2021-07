Fiano Romano. Nuove chiusure sulla diramazione Roma nord

Nuove chiusure sulla diramazione Roma nord, della A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti: dalle 22 di martedì 20 alle 5 di mercoledì 21 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano in uscita per chi proviene da Roma e sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata, per chi proviene dalla rotatoria Via Variante Tiberina. Sarà chiusa l’area di servizio Feronia est, collocata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli; nelle due notti consecutive di mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, con orario 22-5, sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano in uscita per chi proviene da Roma e sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata, per chi proviene dalla rotatoria Via Variante Tiberina e dalla SS4 Dir. Inoltre, sarà chiusa anche l’area di servizio Feronia est, situata tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto.

