Vacanze … attenzione alla Grecia!

Sono i turisti estivi a portare il contagio nelle isole greche. A sostenerlo è l’Unità di Crisi della Farnesina che ha scritto a una società che organizza viaggi in Grecia. Nessuna isola è esente dal contagio. Anche Corfù. Sempre l’Unità di Crisi emette la sua sentenza: “qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio sanitario”. Sempre nelle isole greche, infatti, si rilevano rallentamenti e difficoltà per le autorità sanitarie locali che debbono reperire alloggi adeguati.

Si chiede per tanto di dare notizia ai familiari dei ragazzi. Ci sono non solo rischi, ma pericolo di costi aggiuntivi.