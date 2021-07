Raddoppiati i contagi

Effetto Delta. In Italia questa settimana ha visto il doppio delle persone contagiate da Covid. La media è di 29 casi ogni centomila abitanti. Siamo ancora sotto il livello di guardia ma il problema è che la tendenza è in forte crescita e non deve far trovare argomenti normalizzanti il fatto che le persone ammalate, ricoverate, in terapia intensiva siano poche. Se il dato dei contagi aumenta anche quello delle persone con patologie gravi che si scatenano è soggetto a crescere.

È stato annunciato allora un decreto legge per prorogare lo stato di emergenza. Si prevede in questo decreto anche di porre alcune condizioni specifiche per il Green Pass. Si prevedono restrizioni nelle Regioni e nuove modalità per stabilire i gradi di allarme. Anche i governatori degli enti regione diranno la loro, formulando delle proposte specifiche che hanno dichiarato di annunciare a breve.