Effetto Green pass: boom di prenotazioni dei vaccini

Assalto alla diligenza

L’effetto Green pass obbligatorio è esploso con un boom di prenotazioni dei vaccini. La curva è schizzata verso l’alto con un aumento che va dal 15% fino ad arrivare al 200%.

L’ufficializzazione delle nuove misure varate dal governo Draghi per far fronte alla pandemia, certificazione verde in testa, ha prodotto un’impennata delle richieste. Era giù accaduto in Francia dove, a ridosso dell’analogo annuncio fatto dal presidente Macron, si erano registrati per la prima dose oltre 3 milioni di francesi.