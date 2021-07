Sulla necessità di vaccinarsi interviene anche il Presidente

Il ragionamento improntato alla Cerimonia del Ventaglio avvenuta oggi, 28 luglio, guarda al tempo che è nemico della completa soluzione di questo male perché la circolazione e le sue mutazioni rischiano di allungare in modo imprevedibile il raggiungimento dell’obiettivo di uscire dalla pandemia. I vaccini sono il grande strumento in grado, quantomeno, di contenere fortemente il dilagare della diffusione del virus. Bisogna infatti chiarire che il vaccino non salva totalmente dal coronavirus. Ma riduce fortemente la possibilità di contrarlo. In tal senso: “la vaccinazione è un dovere morale e civico”.

L’Ansa riporta integralmente il discorso del presidente della repubblica On. Sergio Mattarella.