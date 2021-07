Pandemia, “sta a noi sconfiggerla”

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità non fa sconti. Nel discorso al webinair di mercoledì 28 luglio fa il quadro della situazione nella lotta al virus e sentenzia: “la quarta ondata dipende da noi“. L’incontro pubblico è per illustrare la situazione epidemiologica in Italia. I toni del presidente dell’Istituto superiore di Sanità sono distaccati, esenti da qualsiasi emotività, ma non meno allarmanti. Da una parte il lato di crescita nella lotta consiste nel fatto che si comincia a conoscerlo, il Covid. Ma la tendenza a mutare, tipica di tutti i virus, ci porta ad aggiornare i termini della sfida. L’argomento prevedibile non può che essere la vaccinazione. “Il virus circolerà ma la capacità di controllarne la diffusione dipenderà dalla nostra capacità di vaccinarci, e poi dalla nostra capacità di mantenere l’attenzione – continua Silvio Brusaferro – e le precauzioni con alcune piccole misure, dalla mascherina al distanziamento, che possono aiutarci in maniera decisiva”.

