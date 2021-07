Sardegna e Sicilia rosse, secondo l’Europa

Con zona rossa si intende che i casi di Covid sono più di 500 ogni 100mila abitanti. E la Sicilia come la Sardegna già sono così classificate. Ma il resto d’Europa si trova in condizioni di contagio pandemico ancor più diffuso che l’Italia.

I parametri per assegnare i livelli di gravità del contagio pandemico sono cambiati. Ora si guarda alle ospedalizzazioni piuttosto che ai casi di positività da Covid in relazione al numero di tamponi effettuati. Ma i parametri utilizzati dall’organo di controllo e prevenzione europeo adotta una diversa metodologia. E per questo diverso modo di guardare alla diffusione del contagio e i livelli di concentrazione regionali ha indicato la Sardegna e la Sicilia come zone rosse. Insieme alle nostre isole il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha rilevato l’aumento di casi almeno in mezza Europa. Metà del nostro paese è classificato come zona gialla. Restano col maggior numero di immuni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al Sud, e Valle d’Aosta e Piemonte al Nord.

Oltre l’Italia il fenomeno pandemico si sta espandendo nel resto d’Europa. Secondo sempre il centro europe la Spagna è rossa, lo stesso, ma con maggiore gradualità, sono Grecia e Francia. Rosse anche Olanda, Cipro e la Corsica con Irlanda e Portogallo.