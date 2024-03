MENTANA – “Virtual Reality School”, alunni protagonisti di uno spot sulla città

Si terrà sabato 23 marzo a partire dalle ore 9.30 presso il plesso di via Brunelleschi dell’Istituto Comprensivo “Città dei Bambini” di Mentana l’evento finale del progetto “Virtual Reality School” realizzato in collaborazione con il pluripremiato regista Giuseppe Alessio Nuzzo e interpretato dagli alunni dell’Istituto.

Il progetto “Virtual Reality School” è risultato vincitore nell’ambito del programma “Per chi crea“, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gestito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e finalizzato a fornire sostegno finanziario alla creatività e alla promozione culturale dei giovani.

In particolare il progetto dell’Istituto Comprensivo “Città dei Bambini” diretto dalla Dirigente scolastica Maria Vittoria Pomili si propone di rafforzare la formazione e la promozione culturale attraverso la realizzazione di uno spot breve finalizzato alla valorizzazione del territorio della città di Mentana, sulla storia, le radici, le tradizioni e le meraviglie nascoste.

L’evento di sabato sarà un’occasione importante non solo per la Comunità scolastica ma anche per la Città di Mentana, protagonista del corto.