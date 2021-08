La Triade Capitolina torna a casa. E’ stata riposizionata nella Sala Roberto Conforti del Museo Civico Rodolfo Lanciani dopo l’esposizione alle Scuderie del Quirinale. La Triade è stata uno dei monumenti di punta esposti nella mostra, aperta da aprile a fine luglio, dal titolo ”Tota Italia. Alle origini di una Nazione”. Oltre quattrocento i reperti offerti al pubblico per raccontare la prima grande unificazione della penisola al tempo di Augusto. Curata da Massimo Osanna e da Stéphane Verger la grande esposizione intendeva narrare il processo di romanizzazione partendo dalla ricca varietà culturale dell’Italia preromana e ripercorrere le tappe che condussero all’unificazone sotto il segno di Roma, dal IV secolo a.C. all’età giulio-claudia. Gli esemplari esposti provenivano da ben 35 sedi, tra musei statali e civili e soprintendenze, oltre che da Montecelio.

Nel titolo la mostra riprende la famosa formula del giuramento di Augusto, colui che per la prima volta riunificò l’Italia non solo dal punto di vista politico e amministrativo, ma anche dal punto di vista culturale, religioso e linguistico. Un’unificazione che tuttavia riuscì a conservare quella divisione in regioni che testimonia ancora oggi la ricchezza e la varietà delle nostre tradizioni.

“Siamo molto orgogliosi che la nostra Triade Capitolina sia stata esposta all’interno delle Scuderie del Quirinale”, ha dichiarato il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet, “portando il simbolo della nostra città in una location così prestigiosa. Ringrazio i dipendenti del settore lavori pubblici e cultura per essersi occupati delle fasi di restituzione dell’opera”.